Крупную аферу с модульными домами раскрыли в Астане: жители столицы потеряли миллионы
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Жительница Астаны внесла предоплату в размере 2 млн тенге за строительство модульного дома, который обещали построить за 30 дней, но осталась ни с чем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в столице жертвой мошенников стала женщина, решившая заказать модульный дом.
"В социальных сетях она увидела рекламу о строительстве домов "под ключ" и связалась с представителями компании. Приехавшие "специалисты" провели замеры, рассчитали стоимость и предоставили договор.
После подписания документов женщина перевела предоплату в размере 2 млн тенге. Подрядчики пообещали завершить строительство за 30 дней. Однако работы так и не начались. Вскоре связь с представителями оборвалась. Потерпевшая обратилась в полицию", - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - 27-летнюю жительницу столицы. В ходе следствия выявлено еще пять аналогичных фактов мошенничества, совершенных по такой же схеме.
В мае этого года мы писали, что в Астане задержали подозреваемую в мошенничестве - она, по версии следствия, брала с людей предоплату за услуги строительства модульных домов и скрывалась.
Ранее в Астане задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении мошенничества - она, по данным следствия, предлагала помощь в приобретении жилья.
Также в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств - она, по данным следствия, предлагала "услугу" оформления ипотеки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272506-krupnuyu-aferu-s-modulnymi-domami-raskryli-v-astane-zhiteli-stolicy-poteryali-milliony/
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