Крупную аферу с модульными домами раскрыли в Астане: жители столицы потеряли миллионы

Жительница Астаны внесла предоплату в размере 2 млн тенге за строительство модульного дома, который обещали построить за 30 дней, но осталась ни с чем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в столице жертвой мошенников стала женщина, решившая заказать модульный дом.

"В социальных сетях она увидела рекламу о строительстве домов "под ключ" и связалась с представителями компании. Приехавшие "специалисты" провели замеры, рассчитали стоимость и предоставили договор.

После подписания документов женщина перевела предоплату в размере 2 млн тенге. Подрядчики пообещали завершить строительство за 30 дней. Однако работы так и не начались. Вскоре связь с представителями оборвалась. Потерпевшая обратилась в полицию", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую - 27-летнюю жительницу столицы. В ходе следствия выявлено еще пять аналогичных фактов мошенничества, совершенных по такой же схеме.

В мае этого года мы писали, что в Астане задержали подозреваемую в мошенничестве - она, по версии следствия, брала с людей предоплату за услуги строительства модульных домов и скрывалась.

Ранее в Астане задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении мошенничества - она, по данным следствия, предлагала помощь в приобретении жилья.

Также в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств - она, по данным следствия, предлагала "услугу" оформления ипотеки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.