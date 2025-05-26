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"Обещала построить домик": астанчане доверились мошеннице и потеряли 35 млн тенге

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Ключ в двери дома
Ключ. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане задержали подозреваемую в мошенничестве - она, по версии следствия, брала с людей предоплату за услуги строительства модульных домов и скрывалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Пресс-служба Департамента полиции Астаны сообщила, что сотрудниками криминальной полиции района Сарыарка по подозрению в махинациях установлена 27-летняя гражданка, которая дала признательные показания.

"Впервые о действиях злоумышленницы узнали, когда с заявлением в полицию обратилась местная жительница. С ее слов, представительница фирмы пообещала построить домики по недорогой цене. Взяла денежные средства в размере около пяти млн тенге, но своего обещания не выполнила. На такую схему мошенничества попались еще шесть человек", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в отношении подозреваемой в общей сложности было зарегистрировано семь уголовных дел. Сумма ущерба составляет более 35 миллионов тенге.

Напомним, ранее в Астане задержали 34-летнюю женщину по подозрению в совершении мошенничества - она, по данным следствия, предлагала помощь в приобретении жилья.

В конце прошлого года в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств - она, по данным следствия, предлагала "услугу" оформления ипотеки.

До этого 61-летний житель Астаны заявил в полицию после того, как передал 4 млн тенге малознакомой женщине за помощь в покупке квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248887-obeshchala-postroit-domik-astanchane-doverilis-moshennice-i-poteryali-35-mln-tenge/