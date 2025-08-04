Успешную спецоперацию провели в Талдыкоргане после контрольной закупки (видео)

В Талдыкоргане сбывали наркотики под видом продуктов питания. Оперативники при контрольной закупке нашли в упаковках снеков марихуану, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу провели успешную операцию по выявлению и пресечению канала сбыта наркотиков.

Оперативным путем провели контрольную закупку.

"В результате были приобретены две упаковки снеков, внутри которых находились зип-пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество оказалось марихуаной массой 2,5 гр.", - рассказали в МВД.

После установления личности подозреваемого, 36-летнего жителя Талдыкоргана, по месту его проживания провели обыск. В ходе следственных действий изъяли 3 пластиковые и 4 полиэтиленовые упаковки с семенами неизвестного происхождения, самодельное курительное устройство, зип-пакет с порошком коричневого цвета, 7 бутылок с удобрениями, 2 горшка с растениями, визуально схожими с каннабисом.

Согласно экспертизе, изъятые растения оказались невысушенной коноплей (18 гр.), а также высушенной марихуаной (34 гр.). В материалах дела также фигурируют и другие производные каннабиса.

"В жилом доме подозреваемого действовала своего рода фитолаборатория, оборудованная для культивации наркотикосодержащих растений с использованием удобрений и специального освещения. Выращенная продукция впоследствии сбывалась потребителям, в том числе с маскировкой под продукты питания", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Акмолинской области полицейские обнаружили схрон с синтетическим наркотиком. Из тайника изъяли более одного килограмма мефедрона. Задержан иностранный гражданин.

В Костанайской области стражи порядка нашли незаконную плантацию. В результате оперативных мероприятий на приусадебном участке подозреваемого установили несколько кустов, предположительно, каннабиса.

В Алматы местного жителя признали виновным в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Запрещенный груз прибыл под видом сыра "Cheddar" из Таиланда.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.