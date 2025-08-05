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      Иностранца обманули на 102 млн тенге в Казахстане (видео)

      Опубликовано:

      Группу мужчин задержали
      Задержание подозреваемых. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

      Полицейские задержали группу подозреваемых в обмане гражданина Болгарии под видом сотрудников банка на сумму более 102 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, жертвой крупного интернет-мошенничества гражданин Болгарии стал в мае-июне этого года.

      Поверив незнакомцам, представившимся сотрудниками банка, иностранец перечислил на счета третьих лиц более 102 миллионов тенге.

      После обращения потерпевшего в полицию сотрудниками подразделения CyberPol было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия.

      Используя современные цифровые технологии, киберполицейские вышли на след организаторов и дроповодов, обманувших иностранца.

      "В результате принятых мер оперативниками установлены двое жителей Павлодарской области. Также полицейские установили еще четверых участников мошеннической схемы. В настоящее время определяется их роль и участие в совершении преступления", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      Задержание подозреваемых провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" в Павлодаре.

      "В рамках расследования установлено, что задержанные могут быть причастны еще к двум фактам мошенничества в Кокшетау и Коргалжынском районе. Данная информация в настоящее время проверяется. Также оперативники устанавливают других потерпевших от мошеннических действий преступной группы", - отметили в ведомстве.

      На период расследования подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

      Во время обысковых мероприятий в качестве вещественных доказательств изъяли мобильные телефоны, а также часть денег.

      Ранее стало известно, что жительница Павлодарской области попалась на удочку мошенников, когда получила сообщение от сотрудницы завода, на котором работает. Женщина лишилась свыше 15 млн тенге.

      Еще одна пенсионерка из Павлодара потеряла 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Когда она попыталась вывести "заработанные" деньги, "специалист" перестал выходить на связь, оставив женщину без денег и обещанной прибыли.

      А жительница Акмолинской области увидела рекламу быстрого заработка в TikTok, взяла кредиты и перевела 6 млн тенге на счета неизвестных ИП, в чего результате лишилась денег.

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