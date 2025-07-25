Акмолинка лишилась 6 млн тенге после просмотра видео в TikTok

Акмолинка увидела рекламу быстрого заработка в TikTok, взяла кредиты и перевела 6 млн тенге на счета неизвестных ИП, в чего результате лишилась денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 июля в один из районных отделов полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестное лицо под предлогом инвестирования обманным путем завладело ее деньгами на сумму 6 млн тенге.

Выяснилось, что просматривая видеоролики в социальной сети TikTok, потерпевшая увидела рекламу быстрого заработка и оставила свой номер телефона.

Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и убедил зарегистрироваться на онлайн-платформе.

"Под руководством злоумышленника потерпевшая указала свои персональные данные, привязала банковские карты и оформила несколько кредитов на общую сумму более 6 млн тенге. Полученные средства по указанию мошенника она переводила на счета различных ИП", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Впоследствии связь прервалась, а женщина осталась с крупной кредитной задолженностью. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Мужчина видел в личном кабинете растущие доходы, но когда захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь.

Пенсионер из Актюбинской области, пытаясь инвестировать деньги, дважды попался на уловки мошенников и лишился более 9 млн тенге.

Жительница Акмолинской области решила заработать на криптовалюте и потеряла почти 18 млн тенге. Она совершила 60 банковских операций за три месяца.

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