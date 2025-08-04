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      Казахстанка получила сообщение в WhatsApp от коллеги и потеряла 15 млн тенге

      Опубликовано:

      Женщина читает сообщение в телефоне
      Женщина со смартфоном. Иллюстративное фото: brizmaker / Getty Images

      Казахстанка попалась на удочку мошенников, когда получила сообщение от сотрудницы завода, на котором работает. Она лишилась свыше 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенники следят за трендами в общественной жизни и новостями на финансовом рынке, поэтому их методы и схемы постоянно совершенствуются. Они могут за считанные минуты опустошить карманы доверчивых граждан, если заполучат нужную им информацию.

      На очередную уловку мошенников попалась жительница Аксу, которая лишилась 15 257 000 тенге.

      "Ко мне на WhatsApp пришло сообщение от председателя профкома завода, в котором я работаю, где она мне написала, что неизвестные лица на мое имя оформили кредит. Через минуту мне позвонили "сотрудники Национального банка" и убедили, чтобы обезопасить денежные средства, мне срочно нужно снять и перевести их на другие счета.

      В результате я под диктовку сняла с депозита в двух банках деньги, а также оформила кредит в еще одном банке и перевела на различные предоставленные счета. После всех выполненных требований меня осенило, что я попала в лапы мошенников, и я обратилась в полицию", - рассказала обманутая женщина.

      В ДП Павлодарской области отметили, что жертвой мошенников может стать каждый.

      "Наш главный приоритет - предупредить граждан и научить распознавать и предотвращать мошенничество. Критически воспринимайте любые предложения, связанные с деньгами, и никогда не торопитесь при принятии важных финансовых решений. Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность", - напомнили в ведомстве.

      Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало напоминание о том, что мошенники используют различные психологические приемы для получения доступа к деньгам и личным данным граждан.

      Пожилые люди - любимая цель мошенников. Все потому, что они особенно уязвимы к манипуляциям и не всегда имеют доступ к надежной информации.

      Мошенники вовлекают пенсионеров и подростков в "дропперство" - передачу третьим лицам своих банковских карт и счетов. Участие в таких схемах влечет за собой уголовную ответственность.

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