Казахстанку избили в торговом доме из-за долга

Жительница Кызылординской области попросила знакомую вернуть долг, что стало причиной их ссоры. В итоге женщина нанесла побои должнице, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой по ч.2 ст.109-1 УК РК рассмотрели в Жалагашском районном суде.

Согласно материалам дела, подсудимая 17 июня 2025 года в торговом доме, расположенном в поселке Жалагаш, встретила потерпевшую, которая была ей должна деньги.

"Когда она попросила вернуть ей долг, между ними началась ссора. В это время подсудимая в отношении потерпевшей применила силу, тем самым причинила физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", - установил суд.

В суде адвокат заявил, что подсудимая и потерпевшая пришли к обоюдному согласию. Он предоставил суду медиативное соглашение и просил прекратить дело.

На главном судебном разбирательстве подсудимая признала свою вину. Женщина заявила, что с потерпевшей они пришли к медиативному соглашению и помирились. Она просила прекратить дело и освободить ее от уголовной ответственности.

Потерпевшая просила прекратить дело, потому что она простила подсудимую, они помирились и пришли с подсудимой к медиативному соглашению. Женщина просила освободить обвиняемую от уголовной ответственности.

Постановлением суда дело прекратили в связи медиативным соглашением между подсудимой и потерпевшей на оснований ч.1 ст.68 УК РК с освобождением от ответственности.

Ранее стало известно, что в Кокшетау на автобусной остановке знакомые друг с другом женщины после ссоры устроили драку.

Также в Сети появилось видео с информацией о том, что в одном из салонов красоты Павлодара подрались "две известные в городе женщины". В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

В Астане на видео зафиксировали драку между двумя водителями. Позже в конфликт на бегу вмешалась женщина, а за ней - и другие свидетели.

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