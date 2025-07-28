Женщины подрались на остановке в Кокшетау

В Кокшетау на автобусной остановке знакомые друг с другом женщины после ссоры устроили драку. Позже потасовка произошла и между мужчинами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Кокшетау зафиксировали два случая нанесения побоев в общественных местах.

25 июля в управление полиции города поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, двумя днями ранее на автобусной остановке ее 40-летняя знакомая нанесла ей побои в ходе ссоры.

26 июля аналогичное заявление поступило от мужчины. Он сообщил, что возле одного из кафе ранее знакомый 34-летний житель области в ходе конфликта также причинил ему телесные повреждения.

По обоим фактам начаты досудебные расследования. Назначены экспертизы.

Сотрудники полиции призвали казахстанцев быть сдержанными, избегать конфликтных ситуаций, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Сети появилось видео с информацией о том, что в одном из салонов красоты Павлодара подрались "две известные в городе женщины". В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

В Ауэзовском районе Алматы возле подъезда жилого дома произошла драка между женщинами. Конфликт попал на видео. Полицейские установили, что ссора произошла на бытовой почве, а от подачи заявлений обе стороны отказались.

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