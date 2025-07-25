"Были с одним мужчиной": драка двух известных в Павлодаре женщин попала на видео

В Сети появилось видео с информацией о том, что в одном из салонов красоты Павлодара подрались "две известные в городе женщины". Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

О драке в салоне красоты рассказал Telegram-канал Kozachkov offside.

На опубликованных кадрах можно заметить, как сначала женщины выясняют отношения, а потом начинается драка. Разнимали посетительниц сотрудники салона.

"Уже пару дней кипят страсти вокруг драки двух известных в городе женщин. Как указано в описании к ролику, обе дамы в прошлом состояли в отношениях с одним мужчиной. По всей видимости, из-за этого у них и возникла личная неприязнь", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев.

"Участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Ауэзовском районе Алматы возле подъезда жилого дома произошла драка между женщинами. Конфликт попал на видео. Полицейские установили, что ссора произошла на бытовой почве, а от подачи заявлений обе стороны отказались.

А в Алматинской области на видео попало избиение студентками Каскеленского профессионально-технического колледжа их сверстницы. Родителей девочек наказали.

Жительнице Павлодарской области пришлось объясняться из-за скандала с бывшей свекровью в суде. Свою вину в совершении административного правонарушения женщина не признала и отделалась предупреждением.

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