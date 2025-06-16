Супермен и Человек-паук: автоколонну с героями Marvel остановили в Уральске (видео)
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В Уральске сотрудники патрульной полиции остановили автоколонну с героями Marvel, участники которой грубо нарушили правила дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел 15 июня в вечернее время. По улицам города передвигались автомобили, водители и пассажиры которых были переодеты в костюмы героев киновселенной Marvel.
"Однако яркий внешний вид не стал основанием для послаблений - все нарушители привлечены к ответственности", - отметили в МВД.
Полицейские зафиксировали езду без ремней безопасности, перевозку непристегнутых пассажиров, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилями с техническими неисправностями и несоответствующими номерными знаками.
В полиции напомнили, что участие в массовых акциях и развлекательных шествиях не освобождает от соблюдения ПДД.
Ранее в Семее остановили водителя с 26 неоплаченными штрафами на сумму более 500 тысяч тенге. Все нарушения зафиксировали за превышение установленной скорости движения и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль нарушителя забрали на штрафстоянку.
В Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода, который, по его мнению, медленно переходил дорогу по "зебре". На судебном заседании водитель раскаялся в содеянном и просил прощения.
А в Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями, чтобы передать некий сверток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255931-supermen-i-chelovek-pauk-avtokolonnu-s-geroyami-marvel-ostanovili-v-uralske-video/