"По встречке и задним ходом": опасные маневры водителя в Алматы попали на видео

В Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. Виновных нашли и наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы опубликовано видео, которое ранее распространялось в социальных сетях. На кадрах - езда по встречной полосе, движение задним ходом, агрессивное вождение и другие опасные маневры.

"По данному факту местной полицейской службой проведена проверка, водители установлены. Все транспортные средства водворены на специализированную стоянку.

Один из нарушителей, управлявший автомобилем задним ходом и создававший угрозу другим участникам движения, решением суда подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.

Начальник Управления местной полицейской службы, полковник полиции Серик Шумаев отметил, что дорога не прощает беспечности, а демонстративное пренебрежение ПДД не останется без последствий.

"Мы продолжим работу по профилактике грубых нарушений, в том числе таких, которые становятся предметом публичного резонанса. Безопасность на дорогах - общая ответственность. Каждый водитель должен помнить, что рискованные маневры могут стоить чьей-то жизни", - подчеркнул Серик Шумаев.

Полиция Алматы призывает соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения.

Напомним, недавно в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек. По данным полиции, водитель был ранее лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде.

А в Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД прямо перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения.

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