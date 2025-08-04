Акмолинец оказался фигурантом уголовного дела из-за древесины
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В Акмолинской области расследуют хищение древесины. Полицейские предупредили об ответственности за незаконный вывоз леса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 31 июля текущего года в отдел полиции Сандыктауского района поступило заявление от руководства КГУ о краже древесины.
По словам заявителя, в квартале 58, выдел 23, неизвестное лицо путем свободного доступа похитило 5,16 кубометра древесины хвойной породы. Размер материального ущерба уточняется.
B рамках начатого досудебного расследования сотрудники полиции установили человека, причастность которого в настоящее время проверяется.
"По предварительным данным, древесина была вывезена с места на тракторе Т-40 с прицепом, оборудованном фронтальным погрузчиком, и доставлена по месту жительства местного жителя", - рассказали в ДП Акмолинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271981-akmolinec-okazalsya-figurantom-ugolovnogo-dela-iz-za-drevesiny/
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