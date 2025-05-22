Украли саженцы на полмиллиарда тенге: двух мужчин осудили в области Абай

В Бескарагайском районе области Абай выявили факт хищения из лесного хозяйства более 260 тысяч саженцев. Сумма ущерба составила 519 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиапортале Polisia.kz сообщили, что сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции области Абай на территории Бескарагайского района проведено оперативно-розыскное мероприятие.

"Установлено тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы".

В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере", - пояснили в МВД.

По сведениям полиции, 21 мая приговором суда города Курчатов обоих жителей признали виновными и осудили к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, в области Абай пресекли хищение леса. Под подозрением оказались бывшие работники резервата "Семей орманы". Изъяты саженцы стоимостью 500 млн тенге.

В феврале стало известно, что больше 500 сотрудников лесного резервата "Семей орманы" в области Абай требуют выплатить им зарплаты. Задолженность перед работниками исчисляется десятками миллионов тенге. Как выяснилось, у госучреждения задолженность по налогам, из-за этого заблокировали счета.

А в прошлом году сообщалось, что в области Абай выявили сотрудников ГЛПР "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам о высшем образовании.