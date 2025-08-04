Угон BMW на эвакуаторе попал на видео в Астане

В Астане мужчина оставил автомобиль BMW вдоль дороги рядом с рынком, и неизвестный похитил его при помощи эвакуатора, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в угоне подозревается 35-летний мужчина, который путем свободного доступа тайно похитил транспортное средство.

"Мужчину доставили в полицию, где он признался в содеянном и пояснил, что некоторое время наблюдал за иномаркой, полагая, что она является бесхозной. Установлено, что злоумышленник договорился с водителем эвакуатора, не раскрыв ему своих преступных намерений, и с помощью спецтехники перевез чужой автомобиль к месту своего проживания", - рассказали в ведомстве.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Полиция рекомендует автовладельцам оставлять автомобили на охраняемых стоянках и устанавливать сигнализацию во избежание краж и угонов.

Ранее сообщалось, что в Алматы бывшего владельца внедорожника Lexus подозревают в его угоне спустя три года после продажи. Проводится расследование.

Также в Алматы прямо с парковки жилого дома угнали автомобиль. Сотрудники полиции Бостандыкского района задержали двоих подозреваемых. Оба были водворены в изолятор временного содержания, по факту возбуждено уголовное дело.

И в Уральске мужчина тоже заявил об угоне машины. По его словам, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а, вернувшись, не нашел авто на месте. Полицейские обнаружили машину по камерам. В процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД.

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