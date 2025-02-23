Подозреваемый в угоне пытался скрыться от полиции в Уральске (видео)
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В Уральске мужчина заявил об угоне машины. Полицейские нашли авто по камерам, в процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.
Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Западно-Казахстанской области, прошлой ночью в полицию обратился 43-летний местный житель. Он сообщил, что у него угнали автомобиль "Лада Калина".
По словам казахстанца, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а вернувшись, не нашел авто на месте.
Правоохранители установили автомобиль с помощью камер наблюдения. По их информации, находившийся за рулем молодой человек, пытаясь скрыться от полиции, семь раз нарушил правила дорожного движения: несколько раз выезжал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора, нарушал правила маневрирования и стал причиной ДТП.
В итоге подозреваемого догнали и задержали сотрудники патрульной полиции.
В рамках следствия установлено, что 27-летний задержанный также подозревается в краже мобильного телефона.
Начато досудебное расследование. Транспортное средство было возвращено владельцу.
ГУВД ЗКО предупреждает автовладельцев о необходимости установки систем сигнализации и других средств для защиты автомобилей от угона.
Напомним, осенью прошлого года 19-летний водитель из Тараза пытался скрыться от полицейских и нарушил правила дорожного движения 18 раз. Его арестовали на трое суток.
А в области Абай на видео сняли погоню за нетрезвым водителем, которая закончилась дорожной аварией. Его автомобиль вылетел с дороги в кювет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223039-podozrevaemyy-v-ugone-pytalsya-skrytsya-ot-policii-v-uralske-video/