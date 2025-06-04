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"Не успели перепродать": авто угнали прямо с парковки жилого дома в Алматы

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Сотрудник полиции рассматривает угнанный автомобиль
Угнанный автомобиль. Скриншот из видео: Polisia.kz

В Алматы прямо с парковки жилого дома угнали автомобиль. Сотрудники полиции Бостандыкского района задержали двоих подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Министерства внутренних дел, после угона автомобиля с парковки жилого дома злоумышленники установили подложные государственные регистрационные номера и вывезли машину в Алматинскую область. Там автомобиль спрятали в одном из частных домов. По предварительной информации, его планировали перепродать, дожидаясь подходящего момента.

Сообщается, что один из задержанных ранее судим. Оба водворены в изолятор временного содержания, по факту возбуждено уголовное дело.

"В данном случае оперативно собрана и проанализирована информация, проведены адресные проверки. Преступление раскрыто, автомобиль изъят и возвращен владельцу. Мы продолжим жестко пресекать любые формы преступных посягательств на личную собственность граждан", — сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

Полиция напоминает автовладельцам о необходимости принимать дополнительные меры безопасности:

  • не оставлять ключи в салоне;
  • использовать противоугонные устройства;
  • по возможности парковаться на охраняемых стоянках.

Добавим, что в соответствии с ч. 1 ст. 200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее сообщалось, что в Актобе задержали мужчину, находящегося под воздействием наркотиков и подозреваемого в угоне. Владелец угнанного автомобиля оставил ключи в замке зажигания.

До этого в Уральске мужчина заявил об угоне машины. По словам казахстанца, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а, вернувшись, не нашел авто на месте. Полицейские обнаружили машину по камерам. В процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД.

А в начале года жителя Астаны признали виновным в совершении угона 4 автомобилей и краже автомагнитолы, его лишили свободы на два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252286-ne-uspeli-pereprodat-avto-ugnali-pryamo-s-parkovki-zhilogo-doma-v-almaty/