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      "Надел маску и сменил внешний вид": алматинца подозревают в угоне проданного им Lexus

      Опубликовано:

      Маска в Алматы
      Маска. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматы бывшего владельца внедорожника Lexus подозревают в его угоне спустя три года после продажи. Проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники криминальной полиции Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus.

      Благодаря оперативным действиям и слаженной работе полицейских подозреваемый был установлен и задержан.

      "Как выяснилось, ранее владелец автомобиля, мужчина 1982 года рождения, продал машину, однако сохранил дубликат ключей. Спустя три года, действуя из корыстных побуждений, он отследил текущее местоположение транспортного средства и с помощью запасного ключа угнал автомобиль.

      Для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы сменить внешний вид после угона и избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения", - рассказали подробности в МВД.

      Здесь отметили, что похищенный внедорожник он спрятал на окраине города. Там его и обнаружили сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий.

      "Даже если преступление тщательно продумано, ответственность неизбежна. Каждый, кто нарушает закон, должен знать, что будет установлен. Это принцип неотвратимости наказания, которому мы следуем неукоснительно. В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят", - поделился начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

      Ранее в Алматы прямо с парковки жилого дома угнали автомобиль. Сотрудники полиции Бостандыкского района задержали двоих подозреваемых. Оба были водворены в изолятор временного содержания, по факту возбуждено уголовное дело.

      В Уральске мужчина тоже заявил об угоне машины. По его словам, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а, вернувшись, не нашел авто на месте. Полицейские обнаружили машину по камерам. В процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД.

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