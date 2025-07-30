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      Карагандинец два с половиной года ждал авто, внеся предоплату в 2,6 млн тенге

      Опубликовано:

      Грустный мужчина стоит около авто
      Мужчина возле авто. Иллюстративное фото: TommL / Getty Images

      Карагандинец стал жертвой мошеннической схемы по продаже авто. Он внес предоплату в 2,6 млн тенге и два с половиной года ждал свою машину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, житель Караганды осенью 2022 года решил приобрести автомобиль, но не имел нужной суммы. Тогда-то он и решил воспользоваться советом знакомого, порекомендовавшего услуги автобайера.

      Карагандинец обсудил с "продавцом" условия и внес предоплату в размере 2,6 млн тенге. Мужчина прождал больше двух с половиной лет.

      В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на след 55-летнего жителя Алматы.

      "Как выяснилось, Караганда стала не единственным городом, где орудовал злоумышленник. "Автобайер" оказался гастролером. В Приозерске от его действий пострадали трое местных жителей, лишившись в общей сложности 14,6 млн тенге. Преступник умело входил в доверие, обманывая граждан и завладевая их сбережениями", - рассказали в МВД.

      В ходе расследования, проведенного Железнодорожным отделом полиции, к уголовному делу был добавлен еще один эпизод мошенничества на сумму 2,46 млн тенге. Таким образом, общая сумма нанесенного ущерба составила более 19 млн тенге.

      Следствие, собрав доказательства вины подозреваемого, направило уголовное дело в суд. На время досудебного разбирательства алматинца заключили под стражу.

      В Астане мужчина договорился о продаже своей машины в рассрочку. В итоге он остался без автомобиля и денег, а покупатель перестал выходить на связь. Продавец обратился в полицию, когда прошло уже более полугода.

      Также в столице задержали двоих мужчин, которых подозревают в том, что они обманным путем завладели мопедом подростка. Парень с согласия родителей разместил объявление о продаже транспорта в популярном онлайн-приложении.

      А в области Абай сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-мошенников. Они размещали фейковые объявления о продаже грузовых автомобилей на сайте объявлений. Ущерб превысил 52 млн тенге. Похищенные средства обналичивались через фиктивные ТОО.

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