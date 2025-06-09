Казахстанцы "покупали" грузовые автомобили с фейковых объявлений

В области Абай сотрудники полиции пресекли деятельность интернет-мошенников. Двоих человек задержали, сообщников установили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте Департамент полиции области Абай сообщил о задержании преступной группы, которая размещала фейковые объявления о продаже грузовых автомобилей на сайте объявлений.

"Потерпевшими стали жители Семея, Актобе и Караганды. Ущерб превысил 52 млн тенге. Похищенные средства обналичивались через фиктивные ТОО.

Задержаны двое подозреваемых - 32-летний уроженец Кызылординской и 50-летний уроженец Туркестанской областей. Установлены их сообщники", - сообщили в полиции.

Отмечается, что проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды и участники схемы.

Сегодня также сообщалось, в Астане полицейские раскрыли схему мошенничества с визами и видом на жительство. Задержана директор консалтинговой фирмы.

А в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому - с получением водительских прав, а третьему - выиграть тендер.

Кроме того, в Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.