Астанчанин лишился машины и миллионов, пытаясь продать авто в рассрочку
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В Астане мужчина договорился с покупателем о продаже машины в рассрочку. Однако в итоге он остался без автомобиля и денег и обратился в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщает медиапортал Polisia.kz, в ноябре прошлого года заявитель выставил на продажу свой автомобиль. Покупатель, который нашелся быстро, предложил оплату в рассрочку.
"Стороны заключили соглашение. Но вскоре мужчина перестал выходить на связь и скрылся вместе с машиной. Более полугода потерпевший пытался решить вопрос через адвокатов, но затем обратился в полицию", - рассказали в МВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Нура установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, который обманным путем завладел автомобилем.
"Ущерб составил около 7 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заверили в полиции.
Полиция призывает граждан быть бдительными при заключении сделок и не доверять малознакомым людям. В случае противоправных действий следует незамедлительно обращаться по номеру 102.
Напомним, ранее в области Абай вынесли приговор в отношении мужчины. Житель Урджарского района, увидев объявление, позвонил продавцу, который встретился с ним, показав автомобиль, ввел его в заблуждение, заявив, что владельцем машины является его родной брат, который дал разрешение на продажу, и заверил, что после продажи автомобиля он перепишет его на имя покупателя.
Также сообщалось, что жителю Акмолинской области пообещали переоформить авто и поменять учет с российского на казахстанский. Мужчина отдал 1,2 млн тенге, но остался без машины и денег.
И житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег, когда ему предложили помощь в переоформлении авто за полмиллиона тенге. Отдать мужчина успел только 215 тыс. тенге в качества задатка. Стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269656-astanchanin-lishilsya-mashiny-i-millionov-pytayas-prodat-avto-v-rassrochku/
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