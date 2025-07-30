Почку пытались продать в Павлодаре

В Павлодаре пресекли попытку продажи человеческого органа. Полицейские задержали гражданку соседнего государства с поличным при получении задатка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области предотвратили попытку незаконной продажи почки.

В середине июля оперативникам поступила информация о том, что гражданка одного из соседних государств прибыла в Павлодар с целью продажи органа. По данным МВД, после обсуждения условий и стоимости она выразила согласие на сделку.

"Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой "продавец" была задержана с поличным при получении задатка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека. Подозреваемая арестована, проводится комплекс следственных действий", - сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что куплю-продажу донорского органа пытались осуществить в Алматы. Подозреваемого, 40-летнего гражданина Азербайджана, задержали в Турции.

Также сообщалось, что в Актобе казахстанец хотел продать свои внутренние органы за 15 млн тенге. Полицейские возбудили дело по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека".

В итоге мужчину, который пытался продать свою почку, освободили от уголовной ответственности на основании Акта амнистии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.