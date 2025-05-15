Казахстанец хотел продать свои внутренние органы за 15 млн тенге

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками прокуратуры Актюбинской области получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов одним из жителей Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на основании полученных сведений по постановлению прокуратуры области департаментом полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

"30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой ОРМ сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека), проводится расследование.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в сентябре прошлого года в рамках инициированных прокуратурой Актюбинской области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП также был задержан гражданин, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге.

Согласно ч.1 ст.116 УК принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.