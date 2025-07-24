Куплю-продажу донорского органа пытались провернуть в Алматы: подозреваемого задержали в Турции

В Казахстане с начала июля текущего года было задержано 67 лиц, находящихся в розыске, и найдено 190 без вести пропавших граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале ведомства сообщили, было задержано 67 лиц, находившихся в розыске, из них:

за убийства - 2;

за разбойное нападение - 1;

⁠за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 1;

за грабежи - 6;

за вымогательство - 1;

за кражи - 39;

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 6.

Также в МВД привели примеры задержанных лиц, которые находились в международном розыске. Так, в Шуском районе Жамбылской области был задержан 50-летний мужчина за незаконный сбыт наркотиков. В 2024 году в ходе обыска в его частном доме были изъяты наркотические вещества: высушенная марихуана весом более одной тонны и гашиш весом один килограмм.

"На территории Республики Молдова по запросу МВД Республики Казахстан задержан 43-летний гражданин Украины, находившийся в международном розыске. Он подозревается в организации незаконного сбыта синтетических наркотиков в области Улытау через мессенджер Telegram. Мужчина легализовывал доходы от преступной деятельности, используя криптобиржу, и выводил денежные средства за пределы страны. В отношении него начато досудебное расследование, решается вопрос об экстрадиции", - сообщили в ведомстве.

В Сарыагашском районе Туркестанской области задержан 49-летний гражданин Кыргызстана, также находившийся в международном розыске. Он является активным участником организованной преступной группировки и разыскивался правоохранительными органами соседней страны за финансирование преступного сообщества.

А в аэропорту города Алматы задержан гражданин Китайской Народной Республики. В декабре прошлого года он совершил кражу коллекции ювелирных изделий на сумму 535 629 долларов США, проникнув в частный дом в Королевстве Бахрейн.

"В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Турецкой Республики по запросу МВД Казахстана в городе Кайсери задержан 40-летний гражданин Азербайджана. В сентябре 2017 года он, действуя в составе преступной группы, участвовал в незаконной сделке по купле-продаже донорского органа в Алматы", - добавили в полиции.

МВД продолжает системную и целенаправленную работу по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и разбой, экстрадирован из Азербайджана. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

Также из России был экстрадирован гражданин Казахстана для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности. В Генпрокуратуре рассказали, что злоумышленник в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного на почве словесного конфликта имеющимся при себе складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

А из Польши был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Его заподозрили в том, что он в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти 2 грузовых автомобиля, однако скрылся с полученной суммой денег.

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