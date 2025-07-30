"Запрещенку" на 1 млрд тенге изъяли в Алматы: ее продавали школьникам
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В Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.
Как рассказали в агентстве, запрещенную продукцию продавали через Telegram-канал, доставляли товар курьеры.
"В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге", - рассказали в агентстве.
В ведомстве подчеркивают, что запрещенный в Казахстане товар активно продавали несовершеннолетним, включая школьников.
"Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску", - считают в АФМ.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация о следствии не разглашается.
Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.
Согласно статье 301-1 УК РК, оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (790 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Ранее мы сообщали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.
В Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.
А в прошлом месяце мы писали, что в Астане задержали мужчину, которого подозревают в продаже вейпов. Против него возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270289-zapreshchenku-na-1-mlrd-tenge-izyali-v-almaty/
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