"Запрещенку" на 1 млрд тенге изъяли в Алматы: ее продавали школьникам

В Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

Как рассказали в агентстве, запрещенную продукцию продавали через Telegram-канал, доставляли товар курьеры.

"В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге", - рассказали в агентстве.

В ведомстве подчеркивают, что запрещенный в Казахстане товар активно продавали несовершеннолетним, включая школьников.

"Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску", - считают в АФМ.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация о следствии не разглашается.

Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.

Согласно статье 301-1 УК РК, оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (790 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее мы сообщали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.

В Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.

А в прошлом месяце мы писали, что в Астане задержали мужчину, которого подозревают в продаже вейпов. Против него возбудили уголовное дело.

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