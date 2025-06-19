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      Астанчанина задержали за продажу вейпов

      Опубликовано:

      Изъятые электронные сигареты
      Электронные сигареты. Фото: Polisia.kz

      В Астане задержали мужчину по подозрению в нелегальной продаже вейпов. В ходе обыска у него изъяли 23 электронные сигареты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      На медиапортале Polisia.kz сообщается, что 29-летнего мужчину задержали в одном из табачных магазинов Астаны в рамках операции "Стоп преступление". Во время проверки магазина полицейские изъяли 23 электронные сигареты.

      "Оказалось, что молодой человек незаконно продавал их около двух месяцев. Он также признался, что за этот период успел продать более 50 устройств. Злоумышленник, несмотря на официальный запрет, продавал вейпы через интернет-магазин и мессенджеры", - сообщили в полиции.

      По этому факту возбудили уголовное дело за незаконную торговлю некурительными табачными изделиями, электронными системами потребления, ароматизаторами и жидкостями для них.

      "Полиция призывает граждан соблюдать законы и не участвовать в незаконной торговле электронными системами потребления. Такие действия могут повлечь за собой серьезные последствия", - напомнили в МВД.

      Отметим, согласно статье 301-1 УК РК, оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

      Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские выявили незаконную продажу 200 вейпов, что позволило выйти на подозреваемых и обнаружить склад, с которого изъяли 5000 устройств.

      Также в Астане задержали мужчину, который подозревается в продаже вейпов в одном из ночных клубов столицы.

      Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет.

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