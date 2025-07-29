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      "Для личного употребления": 57-летнюю астанчанку подозревают в хранении наркотиков

      Опубликовано:

      Изъятые наркотики
      Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

      В Астане задержали местную жительницу, подозреваемую в хранении наркотических средств. В ее квартире изъяли более 800 грамм гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

      Как сообщили на медиапортале МВД, 57-летнюю женщину задержали возле подъезда многоэтажного дома сотрудники управления по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции.

      "В ходе обыска по месту ее проживания в одной из спальных комнат оперативники обнаружили и изъяли 11 пакетов с веществом растительного происхождения. Еще 6 свертков с аналогичным содержимым были найдены в коридоре.

      Общий вес изъятого составил более 800 гр. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством - гашишем", - сообщили в полиции.

      По информации ведомства, подозреваемая призналась, что хранила наркотики для личного употребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

      Полиция напоминает, что за любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотрена уголовная ответственность.

      Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

      Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

      • группой лиц по предварительному сговору;
      • неоднократно;
      • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
      • должностным лицом с использованием служебного положения;
      • посредством использования электронных информационных ресурсов;
      • в общественном месте, -

      наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

      Ранее сообщалось, что в Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков.

      Также в столице раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

      До этого в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома.

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