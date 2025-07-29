"Для личного употребления": 57-летнюю астанчанку подозревают в хранении наркотиков

В Астане задержали местную жительницу, подозреваемую в хранении наркотических средств. В ее квартире изъяли более 800 грамм гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, 57-летнюю женщину задержали возле подъезда многоэтажного дома сотрудники управления по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции.

"В ходе обыска по месту ее проживания в одной из спальных комнат оперативники обнаружили и изъяли 11 пакетов с веществом растительного происхождения. Еще 6 свертков с аналогичным содержимым были найдены в коридоре.

Общий вес изъятого составил более 800 гр. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством - гашишем", - сообщили в полиции.

По информации ведомства, подозреваемая призналась, что хранила наркотики для личного употребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Полиция напоминает, что за любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Астане задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков.

Также в столице раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

До этого в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома.

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