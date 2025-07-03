Крупную партию наркотиков нашли в одном из жилых домов в Алматы (видео)
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В Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Запрещенные вещества в ходе обыска обнаружили у него дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
В ведомстве сообщили, что задержание подозреваемого прошло на одной из улиц Алмалинского района. Далее произвели обыск по месту жительства мужчины.
В доме изъяли вещество с характерным запахом, расфасованное в свертки. Кроме того, полицейские нашли приспособления, предположительно использовавшиеся для маскировки, а также мобильный телефон, с которого велась переписка через мессенджер.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Оперативные подразделения полиции на постоянной основе ведут мониторинг интернет-пространства, включая закрытые каналы в мессенджерах, через которые распространяются наркотики. Современные схемы становятся все более изощренными, но каждый такой факт будет пресекаться. Мы продолжим системную борьбу с наркопреступностью во всех ее проявлениях", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Қарасора-2025".
До этого стало известно, что троих казахстанцев задержали при изготовлении наркотиков в Алматы. КНБ вместе с органами прокуратуры ликвидировали в городе сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.
А в Акмолинской области строителя задержали прямо на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще несколько свертков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2262072-krupnuyu-partiyu-narkotikov-nashli-v-odnom-iz-zhilyh-domov-v-almaty-video/
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