"Схватил за интимное место": американка обвинила таксиста в домогательствах в Казахстане
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Американская туристка обвинила в домогательствах таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент. Водителя уже привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.
Глава ОФ "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) сообщила на своей странице в Facebook информацию об инциденте, произошедшем с туристкой из Америки.
По просьбе иностранки она опубликовала перевод на русский язык ее обращения к журналистам и правозащитникам. Женщина пожаловалась на пограничников из Узбекистана и таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент.
По ее словам, водитель ехал на скорости 140 км/ч, все время смотрел в телефон и вилял по дороге. Женщина отметила, что сначала он потребовал еще 5000 тенге за "удаленность адреса", но у нее не было наличных.
"По дороге он постоянно кому-то звонил, хвастаясь своей "американкой", и, как мне кажется, планировал что-то недоброе вместе с этими людьми. Когда мы приехали в Шымкент, водитель сказал, что довезет меня, но сначала ему "нужно заехать в другое место". Думаю, он хотел увезти меня за город, чтобы совершить сексуальное насилие и изолировать меня", - поделилась женщина.
По словам иностранки, она настояла, чтобы таксист все же высадил ее в городе.
"Он явно не хотел, но мы проезжали мимо хостела, и я сказала, что это мой. Думаю, если бы я не придумала это, он бы не отпустил меня - и меня бы поджидала более страшная ситуация. Когда я платила водителю, он отказался дать мне самой забрать рюкзак.
Вместо этого он воспользовался моментом, чтобы схватить меня за интимное место. Я развернулась, схватила его за рубашку и закричала на него - это его остановило. Мне повезло, что на этом все закончилось, и я смогла выйти и уйти", - поделились женщина.
На жалобу отреагировали в Департаменте полиции Шымкента.
В ведомстве уточнили, что в рамках проверки по данному факту незамедлительно установили всех участников инцидента. С ними провели необходимые процессуальные действия, в том числе опросы.
Водителя такси привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.
"Иностранной гражданке оказана вся необходимая помощь, в том числе по линии миграционной службы. Полиция подчеркивает: каждый факт, затрагивающий безопасность граждан и иностранных гостей, находится на особом контроле. Реакция будет незамедлительной и принципиальной", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270070-shvatil-za-intimnoe-mesto-amerikanka-obvinila-taksista-v-domogatelstvah-v-kazahstane/
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