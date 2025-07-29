"Схватил за интимное место": американка обвинила таксиста в домогательствах в Казахстане

Американская туристка обвинила в домогательствах таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент. Водителя уже привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Глава ОФ "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) сообщила на своей странице в Facebook информацию об инциденте, произошедшем с туристкой из Америки.

По просьбе иностранки она опубликовала перевод на русский язык ее обращения к журналистам и правозащитникам. Женщина пожаловалась на пограничников из Узбекистана и таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент.

По ее словам, водитель ехал на скорости 140 км/ч, все время смотрел в телефон и вилял по дороге. Женщина отметила, что сначала он потребовал еще 5000 тенге за "удаленность адреса", но у нее не было наличных.

"По дороге он постоянно кому-то звонил, хвастаясь своей "американкой", и, как мне кажется, планировал что-то недоброе вместе с этими людьми. Когда мы приехали в Шымкент, водитель сказал, что довезет меня, но сначала ему "нужно заехать в другое место". Думаю, он хотел увезти меня за город, чтобы совершить сексуальное насилие и изолировать меня", - поделилась женщина.

По словам иностранки, она настояла, чтобы таксист все же высадил ее в городе.

"Он явно не хотел, но мы проезжали мимо хостела, и я сказала, что это мой. Думаю, если бы я не придумала это, он бы не отпустил меня - и меня бы поджидала более страшная ситуация. Когда я платила водителю, он отказался дать мне самой забрать рюкзак.

Вместо этого он воспользовался моментом, чтобы схватить меня за интимное место. Я развернулась, схватила его за рубашку и закричала на него - это его остановило. Мне повезло, что на этом все закончилось, и я смогла выйти и уйти", - поделились женщина.

На жалобу отреагировали в Департаменте полиции Шымкента.

В ведомстве уточнили, что в рамках проверки по данному факту незамедлительно установили всех участников инцидента. С ними провели необходимые процессуальные действия, в том числе опросы.

Водителя такси привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.

"Иностранной гражданке оказана вся необходимая помощь, в том числе по линии миграционной службы. Полиция подчеркивает: каждый факт, затрагивающий безопасность граждан и иностранных гостей, находится на особом контроле. Реакция будет незамедлительной и принципиальной", - отметили в пресс-службе ведомства.

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