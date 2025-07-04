Туристка из Кувейта пострадала в Алматы (видео)

Казахстанские спасатели пришли на помощь гражданке Кувейта, которая пострадала при отдыхе в в районе БАО в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в пятницу, 4 июля, во время рейда в районе Большого Алматинского озера спасатели РОСО обнаружили туристку, получившую травму при падении с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

Пострадавшей оперативно была оказана первая медицинская помощь.

После оказания помощи женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования, добавили в МЧС.

Напомним, ранее в горах Алматинской области мужчина сломал себе руку и ногу после падения. Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего.

В связи с этим спасатели призвали казахстанцев:

не ходить в горы в одиночку;

выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;

подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;

делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;

носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;

иметь при себе карту, компас или GPS.

О мерах предосторожности в горах напоминали и в МЧС:

изучите подробно свой маршрут;

избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;

услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;

при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;

всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;

следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.