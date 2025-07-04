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    Туристка из Кувейта пострадала в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Спасатели оказывают доврачебную медицинскую помощь женщине
    Спасатели. Иллюстративное фото: ДЧС Акмолинской области

    Казахстанские спасатели пришли на помощь гражданке Кувейта, которая пострадала при отдыхе в в районе БАО в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как сообщается в Telegram-канале министерства, в пятницу, 4 июля, во время рейда в районе Большого Алматинского озера спасатели РОСО обнаружили туристку, получившую травму при падении с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

    Пострадавшей оперативно была оказана первая медицинская помощь.

    После оказания помощи женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования, добавили в МЧС.

    Напомним, ранее в горах Алматинской области мужчина сломал себе руку и ногу после падения. Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего.

    В связи с этим спасатели призвали казахстанцев:

    • не ходить в горы в одиночку;
    • выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
    • подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
    • делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
    • носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
    • иметь при себе карту, компас или GPS.

    О мерах предосторожности в горах напоминали и в МЧС:

    • изучите подробно свой маршрут;
    • избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
    • услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
    • при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
    • всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
    • следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

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