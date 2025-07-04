Туристка из Кувейта пострадала в Алматы (видео)
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Казахстанские спасатели пришли на помощь гражданке Кувейта, которая пострадала при отдыхе в в районе БАО в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, в пятницу, 4 июля, во время рейда в районе Большого Алматинского озера спасатели РОСО обнаружили туристку, получившую травму при падении с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.
Пострадавшей оперативно была оказана первая медицинская помощь.
После оказания помощи женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования, добавили в МЧС.
Напомним, ранее в горах Алматинской области мужчина сломал себе руку и ногу после падения. Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего.
В связи с этим спасатели призвали казахстанцев:
- не ходить в горы в одиночку;
- выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
- подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
- делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
- носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
- иметь при себе карту, компас или GPS.
О мерах предосторожности в горах напоминали и в МЧС:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262540-turistka-iz-kuveyta-postradala-v-almaty-video/
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