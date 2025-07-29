Тонны подержанных шин незаконно ввозили в Казахстан: Генпрокуратура сделала заявление

В Казахстан всего за несколько месяце ввезли 1,5 тыс. тонн подержаных шин с колесными дисками, в связи с чем Генеральная прокуратура выступила с заявлением, передает NUR.KZ

По данным прокуроров, таможенное законодательство Казахстана и нормы ЕАЭС строго регулируют ввоз товаров, опасных для здоровья и экологии. К ним относятся и бывшие в употреблении автомобильные шины, ввоз которых возможен только при наличии специального разрешения.

"Проверки Главной транспортной прокуратуры выявили, что некоторые участники внешнеэкономической деятельности обходят запрет, завозя подержанные шины вместе с колесными дисками.

Так, с апреля по июнь текущего года в одном из регионов зафиксировано 159 случаев незаконного ввоза таких шин, общим весом почти 1,5 тыс. тонн. В другом регионе в предыдущие годы ввезено более 200 тонн аналогичной продукции", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что такие шины классифицируются как опасные отходы, а их использование "может угрожать безопасности на дорогах и окружающей среде". Сообщается, что Комитет государственных доходов усилил контроль и обновил меры в системе управления рисками.

Ранее сообщалось, что в Казахстане действует система утилизации транспортных средств. Владельцы старых, непригодных к использованию автомобилей могут их сдать на переработку и получить за это вознаграждение.

Кроме того, за сдачу "автохлама" казахстанцам будут выдавать скидочные сертификаты на покупку машины отечественной сборки либо аналогичную сумму деньгами.

Также мы писали, что зимой казахстанским водителям запрещено передвигаться на автомобилях с летними шинами. Нарушителей ждет штраф.

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