Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

1,2 млн тенге отдал акмолинец за постановку авто за учет, но остался без машины и денег

Опубликовано:

Тенге в руках у мужчины
Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Жителю Акмолинской области пообещали переоформить авто и поменять учет с российского на казахстанский. Мужчина отдал 1,2 млн тенге, но остался без машины и денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Целиноградского района обратился 35-летний житель села Акмол с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, 22 декабря 2023 года его знакомый пообещал оказать содействие с переоформлением автомобиля.

"Под предлогом оказания помощи, злоумышленник убедил мужчину пригнать автомобиль и передать ему денежные средства в сумме 1,2 млн тенге. Однако, получив автомобиль и деньги, подозреваемый продал чужой транспортное средство и перестал выходить на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого - 36-летнего жителя города Сатпаева.

По данному факту начато досудебное расследование.

Осенью прошлого года в Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных оказались и сотрудники спецЦОНов. Полицейские обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код, и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

А житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег, когда ему предложили помощь в переоформлении авто за полмиллиона тенге. Отдать мужчина успел только 215 тыс. тенге в качества задатка. Стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230926-1-2-mln-tenge-otdal-akmolinec-za-postanovku-avto-za-uchet-no-ostalsya-bez-mashiny-i-deneg/