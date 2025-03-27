1,2 млн тенге отдал акмолинец за постановку авто за учет, но остался без машины и денег

Жителю Акмолинской области пообещали переоформить авто и поменять учет с российского на казахстанский. Мужчина отдал 1,2 млн тенге, но остался без машины и денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Целиноградского района обратился 35-летний житель села Акмол с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, 22 декабря 2023 года его знакомый пообещал оказать содействие с переоформлением автомобиля.

"Под предлогом оказания помощи, злоумышленник убедил мужчину пригнать автомобиль и передать ему денежные средства в сумме 1,2 млн тенге. Однако, получив автомобиль и деньги, подозреваемый продал чужой транспортное средство и перестал выходить на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого - 36-летнего жителя города Сатпаева.

По данному факту начато досудебное расследование.

Осенью прошлого года в Алматы задержали 17 человек, которых подозревают в незаконной регистрации автомобилей. Среди задержанных оказались и сотрудники спецЦОНов. Полицейские обнаружили подпольный цех, где перебивали VIN-код, и выявили более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

А житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег, когда ему предложили помощь в переоформлении авто за полмиллиона тенге. Отдать мужчина успел только 215 тыс. тенге в качества задатка. Стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве.