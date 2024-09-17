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Астанчанин хотел переоформить авто, но лишился денег

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Игрушечная машина стоят рядом с банкой монет
Авто и деньги. Иллюстративное фото: Codrut Evelina / 500px / Getty Images

Житель Астаны попался на уловку мошенника и лишился денег - мужчине предложили помощь в переоформлении авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В УП района "Есиль" обратился житель Астаны, который сообщил, что некий мужчина обманным путем завладел его деньгами, пообещав помощь в постановке на учет автомобиля.

По словам потерпевшего, он поместил объявление о продаже, в приложении Kolesa.kz. После ему позвонил мужчина, и под предлогом покупки и осмотра авто, договорился о встрече.

В ходе переговоров "покупатель" предложил помочь переоформить автомобиль за 500 тыс. тенге. В качестве задатка, пострадавший перевел мошеннику 215 тыс. тенге.

Однако мужчина не выполнил обещания и вообще перестал выходить на связь.

Полицейскими установлен 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с автомобилем.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Департамент полиции предупреждает граждан, для того, чтобы не оказаться жертвами мошенников, все услуги необходимо получать в госорганах. Иначе такой шаг, в обход законных процедур оформления, может повлечь за собой уголовную ответственность, причем, для обеих сторон", - отметили в полиции.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162421-astanchanin-hotel-pereoformit-avto-no-lishilsya-deneg/

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