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Казахстанец продал автомобиль, солгав, что он принадлежит его родному брату

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Автомобиль
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В области Абай вынесли приговор в отношении мужчины. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с продажей чужого автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По данным на официальной странице суда в Facebook, в Урджарском районном суде состоялось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении мужчины, который обвинялся в мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы (п.4 ч.2 ст.190 УК).

Как установлено судом, обвиняемый на основании устной договоренности с жителем Алматинской области арендовал автомобиль Daewoo Nexia сроком на один месяц.

На данном автомобиле он приехал в Урджарский район, где с целью его продажи третьему лицу сфотографировал машину и разместил в группах в WhatsApp объявление о продаже автомобиля за 1,5 млн тенге.

Житель Урджарского района, увидев объявление, позвонил продавцу, который встретился с ним, показав автомобиль, ввел его в заблуждение, заявив, что владельцем машины является его родной брат, который дал разрешение на продажу, и заверил, что после продажи автомобиля он перепишет его на имя покупателя.

Мужчина, поверив подсудимому, купил автомобиль, предварительно договорившись о выплате денег по частям. Он через банковское приложение заплатил 900 тыс. тенге, а оставшиеся 600 тыс. тенге должен был отдавать ежемесячными платежами.

В итоге действиями подсудимого потерпевшему был причинен ущерб в размере 900 тыс. тенге.

Обвиняемый не оспаривая доказательства по делу, полностью признал свою вину и иск.

В судебном заседании потерпевший, оставив вопрос о назначении наказания на усмотрение суда, просил удовлетворить иск о возмещении материального ущерба в размере 900 тыс. тенге.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал искреннее раскаяние мужчины в совершенном им преступлении, а также наличие у него несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, в суде не установлено.

Приговором суда казахстанец был приговорен к двум годам ограничения свободы. Иск о возмещении материального ущерба в размере 900 тыс. тенге удовлетворен.

Добавим, что согласно п.4 ч.2 ст.190 УК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Астанчанку также заподозрили в продаже множества не принадлежащих ей арендованных автомобилей. Потерпевшие платили за машины по несколько миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253081-kazahstanec-prodal-avtomobil-solgav-chto-on-prinadlezhit-ego-rodnomu-bratu/