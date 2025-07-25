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    Происшествия

      "Ссылался на плохую погоду": карагандинец лишился 2,6 млн тенге из-за балкона

      Опубликовано:

      Балкон в квартире
      Балкон. Иллюстративное фото: Anatoliy Vlasov / Getty Images

      Житель Караганды лишился 2,6 млн тенге после того, как заказал установку балкона через онлайн-приложение. Подрядчик взял деньги, но работу так и не выполнил, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 41-летний житель Караганды полностью оплатил установку балкона, предварительно обсудив сроки и условия с исполнителем.

      "Однако спустя время обещанный балкон установлен не был. Сначала мужчина ссылался на плохую погоду, позже вовсе перестал выходить на связь", - рассказали в МВД.

      Не добившись результата, потерпевший обратился в полицию. Ущерб оценили в 2,6 млн тенге.

      Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Караганды. Ведется досудебное расследование по факту мошенничества. Сейчас проверяется возможная причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

      Полицейские призвали казахстанцев проявлять осторожность при заказе услуг через интернет и предварительно проверять репутацию исполнителей.

      Ранее стало известно, что житель Кызылординской области заплатил 12,3 млн тенге за монтаж модульного дома. По договору срок выполнения работ составил 45 рабочих дней, однако они не были выполнены. Тогда казахстанец обратился в суд.

      Жительница Астаны отдала почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы. Женщина сообщила, что после многочисленных попыток связаться с представителями компании так и не получила свои средства обратно.

      А житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, которой не существовало.

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