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Казахстанец купил баню за 1,4 млн тенге, но помыться в ней не смог

Опубликовано:

Баня
Баня. Иллюстративное фото: Maria Saifutdinova / Getty Images

Житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, которой не существовало. Расследуется дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неоднократные предупреждения сотрудников полиции о деятельности мошенников не останавливают акмолинцев, желающих по низкой цене приобрести тот или иной товар.

"Гражданам следует помнить, что аферисты специально устанавливают цену ниже обычной, чтобы заинтересовать потенциального покупателя совершить покупку", - предупреждают в ДП Акмолинской области.

20 января сотрудниками управлении полиции Степногорска начато очередное уголовное дело по факту мошенничества с покупкой несуществующего товара. Житель региона, увидев в социальной сети объявление о продаже мобильной бани за 1,4 млн тенге, решил приобрести товар.

"Связавшись с автором объявления, потерпевший договорился о покупке, после чего оформил рассрочку на год. Продавец сообщил, что товар прибудет в Степногорск в течение пяти дней, но по истечении срока ни товара, ни возврата денежных средств заявитель так и не дождался", - рассказали в ведомстве.

В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность владельца ИП, отправившего чек о покупке.

"Предприниматель оказался дроппером: он получил денежные средства, а затем перевел их на другой счет", - уточнили в ДП региона.

Кроме того, оперативники заблокировали ссылку, по которой заявитель нашел товар, чтобы уберечь других возможных покупателей.

Ранее в Караганде перед судом предстал обвиняемый в обмане местных жителей на сумму свыше 100 млн тенге. По словам потерпевших, он должен был построить им деревянные бани, но более полугода кормил обещаниями. Следователь собрал воедино все заявления о мошенничестве.

В Костанайской области сотрудники "Киберпола" тоже задержали подозреваемого в продаже несуществующих бань. Операцию сняли на видео. По данным полиции, жертвами обмана в основном стали владельцы частных домов, а сумма ущерба составила 15 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214093-kazahstanec-kupil-banyu-za-1-4-mln-tenge-no-pomytsya-v-ney-ne-smog/

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