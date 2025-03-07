Около 31 млн тенге отдала казахстанка за строительство дома, но работы так и не начались

Жительница Астаны заплатила почти 31 млн тенге за строительство 4-комнатного дома, но исполнитель даже не начал работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 марта этого года в отдел полиции Косшы обратилась жительница Астаны с заявлением о мошенничестве со стороны строительной компании.

По показаниям женщины, согласно договору компания обязалась построить 4-комнатный дом в поселке Караоткель Целиноградского района. Стоимость работ составила 30 950 000 тенге. Данную сумму потерпевшая оплатила 8 ноября 2023 года.

"Согласно условиям договора, к 3 декабря 2023 года исполнитель должен был залить фундамент, возвести стены и крышу. Однако в указанный срок работы даже не начинались", - отметили в ДП Акмолинской области.

Потерпевшая сообщила, что в результате многочисленных попыток связаться с представителями компании и требований возврата денег она так и не получила свои средства обратно.

"Кроме того, в правоохранительные органы обратились еще четверо акмолинцев, столкнувшиеся с аналогичной схемой мошенничества. Все они заключали договоры с этой же компанией, вносили крупные суммы предоплаты, но строительства так и не дождались", - рассказали в ведомстве.

По информации полиции, в большинстве случаев застройщик ссылался на разные причины задержек, а затем переставал выходить на связь. По данному факту начато досудебное расследование.

Департамент полиции Акмолинской области призвал казахстанцев быть осторожными при заключении сделок на строительство.

"Прежде проверяйте регистрацию и репутацию строительной компании. Внимательно изучайте договор, особенно условия возврата денег и ответственности за невыполнение обязательств. Не вносите полную предоплату без гарантий. Остерегайтесь слишком заманчивых предложений в социальных сетях", - предупредили в ДП региона.

Ранее стало известно, что в Алматы около 700 человек стали жертвами мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК. Вместо обещанных квадратных метров люди получили лишь обещания, поддельные документы и потерянные сбережения. Некоторые даже продавали собственные дома, рассчитывая переселиться в более комфортные условия.

Другую связанную с недвижимостью мошенническую схему также раскрыли в Алматы. В интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных ЖК на условиях, которые казались слишком выгодными. Желающие арендовать жилье охотно откликались на предложения и перечисляли месячную плату. По подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.