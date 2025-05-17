Казахстанец не дождался установки модульного дома и потребовал вернуть 12 млн тенге

Житель Кызылординской области заплатил 12,3 млн тенге за монтаж модульного дома, но работы не были выполнены. Тогда он обратился в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Жалагашский районный суд обратился истец с иском о признании договора недействительным и возврате денежных средств.

Выяснилось, что 31 мая 2024 года между истцом и ответчиком был заключен договор на монтажные работы модульного дома. Истец произвел платежи на счета ответчика на общую сумму 12 300 000 тенге. По договору срок выполнения работ составил 45 рабочих дней.

Так как ответчик не выполнил свои обязательства, истец решил расторгнуть договор и потребовал вернуть деньги до 27.10.2024 года.

На судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению. Дело прекратили, госпошлина была возвращена истцу.

Ранее в Астане в суде было рассмотрено дело мужчины, который переписывался по мессенджеру с девушкой и отправил ей в качестве матпомощи 5 млн тенге, а после - захотел вернуть их. Однако суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

А в Актобе мужчина заплатил за квартиру 12,7 млн тенге и ждал два года, но жилье так и не было им получено, поэтому он потребовал возврата денег. Решением ​суда иск был удовлетворен.