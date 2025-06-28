Казахстанке пришлось объясняться из-за скандала с бывшей свекровью

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Казахстанке пришлось объясняться из-за скандала с бывшей свекровью

      Опубликовано:

      Женщины
      Женщины. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Павлодарской области конфликт с бывшей свекровью привел женщину в суд, правда, она отделалась предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, судом района Аккулы рассмотрено дело об административном правонарушении по факту нецензурной брани в семейно-бытовых отношениях (ч.1 ст.73 КоАП).

      Установлено, что в апреле этого года женщина, находясь по месту жительства своей бывшей свекрови в селе Аккулы, устроила скандал, выражалась нецензурной бранью в адрес последней.

      В судебном заседании она вину в совершении административного правонарушения не признала. Суду пояснила, что конфликт произошел из-за бытовых вопросов, изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства отрицала.

      Потерпевшая в судебном заседании подтвердила обстоятельства семейного скандала, а также отметила, что в настоящее время с бывшей родственницей не примирилась.

      Инспектор отдела полиции района Аккулы подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

      Изучив материалы дела, суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка), а также отсутствия отягчающих обстоятельств признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее административное взыскание в виде предупреждения.

      Постановление вступило в законную силу.

      Добавим, что согласно ч.1 ст.73 КоАП нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток. 

      В Кызылординской области женщина подала жалобу в адрес свекрови из-за ее нецензурной брани и попросила принять меры в отношении родственницы. Вина свекрови в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела. Постановлением суда женщину подвергли административному взысканию в виде предупреждения.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.