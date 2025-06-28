Казахстанке пришлось объясняться из-за скандала с бывшей свекровью

В Павлодарской области конфликт с бывшей свекровью привел женщину в суд, правда, она отделалась предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, судом района Аккулы рассмотрено дело об административном правонарушении по факту нецензурной брани в семейно-бытовых отношениях (ч.1 ст.73 КоАП).

Установлено, что в апреле этого года женщина, находясь по месту жительства своей бывшей свекрови в селе Аккулы, устроила скандал, выражалась нецензурной бранью в адрес последней.

В судебном заседании она вину в совершении административного правонарушения не признала. Суду пояснила, что конфликт произошел из-за бытовых вопросов, изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства отрицала.

Потерпевшая в судебном заседании подтвердила обстоятельства семейного скандала, а также отметила, что в настоящее время с бывшей родственницей не примирилась.

Инспектор отдела полиции района Аккулы подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Изучив материалы дела, суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка), а также отсутствия отягчающих обстоятельств признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее административное взыскание в виде предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.73 КоАП нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

В Кызылординской области женщина подала жалобу в адрес свекрови из-за ее нецензурной брани и попросила принять меры в отношении родственницы. Вина свекрови в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела. Постановлением суда женщину подвергли административному взысканию в виде предупреждения.