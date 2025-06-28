Казахстанке пришлось объясняться из-за скандала с бывшей свекровью
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В Павлодарской области конфликт с бывшей свекровью привел женщину в суд, правда, она отделалась предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, судом района Аккулы рассмотрено дело об административном правонарушении по факту нецензурной брани в семейно-бытовых отношениях (ч.1 ст.73 КоАП).
Установлено, что в апреле этого года женщина, находясь по месту жительства своей бывшей свекрови в селе Аккулы, устроила скандал, выражалась нецензурной бранью в адрес последней.
В судебном заседании она вину в совершении административного правонарушения не признала. Суду пояснила, что конфликт произошел из-за бытовых вопросов, изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства отрицала.
Потерпевшая в судебном заседании подтвердила обстоятельства семейного скандала, а также отметила, что в настоящее время с бывшей родственницей не примирилась.
Инспектор отдела полиции района Аккулы подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.
Изучив материалы дела, суд с учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка), а также отсутствия отягчающих обстоятельств признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и наложил на нее административное взыскание в виде предупреждения.
Постановление вступило в законную силу.
Добавим, что согласно ч.1 ст.73 КоАП нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.
В Кызылординской области женщина подала жалобу в адрес свекрови из-за ее нецензурной брани и попросила принять меры в отношении родственницы. Вина свекрови в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела. Постановлением суда женщину подвергли административному взысканию в виде предупреждения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260299-kazahstanke-prishlos-obyasnyatsya-iz-za-skandala-s-byvshey-svekrovyu/
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