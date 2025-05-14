Женщины подрались с подростками в одном из дворов Алматы

В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности драки, которая произошла в Ауэзовском районе Алматы между женщинами, передает NUR.KZ. Видео драки ранее появилось в Сети.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео драки, которая, судя из описания к публикации, произошла по улице Кабдолова в южной столице.

"Взрослые женщины напали на подростков из-за того, что те сидели на скамейке и ели", - сказано в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пульт 102 поступил сигнал о данной драке.

"На место был направлен патрульный экипаж. В ходе разбирательства установлено, что между женщинами произошла словесная ссора на бытовой почве: двое участников инцидента нарушили правила общественного порядка, допустив некорректное поведение в общественном месте.

Однако от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан и претензий друг к другу не имеют", - сообщили в полиции.

В начале текущего года в одном из детских садов столицы произошел конфликт между мамами детей, который перерос в драку.

В январе этого года в Кокшетау в результате конфликта из-за разрушенной снежной горки 16-летний подросток получил удар в лицо. Парня госпитализировали в больницу.

На прошлой неделе мы писали, что в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в полиции.