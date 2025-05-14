Женщины подрались с подростками в одном из дворов Алматы
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В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности драки, которая произошла в Ауэзовском районе Алматы между женщинами, передает NUR.KZ. Видео драки ранее появилось в Сети.
В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео драки, которая, судя из описания к публикации, произошла по улице Кабдолова в южной столице.
"Взрослые женщины напали на подростков из-за того, что те сидели на скамейке и ели", - сказано в описании к видео.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на пульт 102 поступил сигнал о данной драке.
"На место был направлен патрульный экипаж. В ходе разбирательства установлено, что между женщинами произошла словесная ссора на бытовой почве: двое участников инцидента нарушили правила общественного порядка, допустив некорректное поведение в общественном месте.
Однако от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан и претензий друг к другу не имеют", - сообщили в полиции.
В начале текущего года в одном из детских садов столицы произошел конфликт между мамами детей, который перерос в драку.
В январе этого года в Кокшетау в результате конфликта из-за разрушенной снежной горки 16-летний подросток получил удар в лицо. Парня госпитализировали в больницу.
На прошлой неделе мы писали, что в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Информацию подтвердили в полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244753-zhenshchiny-napali-na-podrostkov-draku-v-almaty-snyali-na-video/