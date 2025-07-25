400 тыс. тенге заплатил житель ВКО, чтобы остаться на свободе

В ВКО старшего инспектора службы пробации осудили за получение взятки. Осужденный передал 400 тыс. тенге, чтобы ограничение свободы не меняли на лишение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, приговором Уланского районного суда Восточно-Казахстанской области старшего инспектора службы пробации Уланского района ДУИС признали виновным в совершении тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК РК.

"В апреле 2025 года подсудимый, используя свое должностное положение, вымогал и получил от осужденного взятку в общей сумме 400 тыс. тенге за ненаправление материалов в суд о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы", - установил суд.

Деньги передавались двумя траншами. 1 апреля 2025 года - 200 тыс. тенге были переведены под контролем сотрудников Антикоррупционной службы на банковский счет, указанный подсудимым. 15 апреля 2025 года аналогичную сумму передали тем же способом на счет супруги обвиняемого.

"В обоих случаях деньги проходили через третьих лиц, в том числе родственников и знакомых подсудимого, не осведомленных о противоправном характере транзакций", - уточнили в суде.

Старший инспектор службы пробации полностью признал свою вину. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 12 млн тенге (30-кратная сумма взятки). Мужчину пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в судейском корпусе, в Национальном банке и связанных с ним структурах. Также его лишили специального звания "капитан".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее жителя Алматы признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в 50 млн тенге должностным лицам. Его приговорили к 11 годам колонии.

Также в Сети появилась информация якобы о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ситуацию прокомментировали в ДУИС региона.

В начале года суд в Қонаеве вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки. Спецпрокуроры доказали, что подсудимые получали деньги за покровительство и пронос запрещенных предметов для осужденных.

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