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Информацию о задержании замначальника колонии прокомментировали в ДУИС

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Колония. Иллюстративное фото: JohnnyGreig / Getty Images

В Сети появилась информация якобы о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области. Ее прокомментировали в ДУИС региона, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала ZTB NEWS, в Павлодарской области сотрудниками прокуратуры задержан замначальника колонии по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Его водворили в изолятор.

Также в сообщении указывается, что сотрудники управления собственной безопасности задержали начальника режимного отдела.

В ДУИС по Павлодарской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали появившуюся информацию.

"Выясняются все обстоятельства дела, в рамках ст.201 УПК РК иные сведения не разглашаются", - ответили в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела были начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвинили в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО. Приговором суда мужчине назначили штраф в размере 45 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220789-informaciyu-o-zaderzhanii-zamnachalnika-kolonii-prokommentirovali-v-duis/