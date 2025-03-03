Актюбинец дважды попался на уловки и лишился более 9 млн тенге

Пенсионер из Актюбинской области, пытаясь инвестировать деньги, дважды попался на уловки мошенников и лишился более 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 77-летнему пенсионеру позвонили через WhatsApp и представились сотрудниками онлайн-платформы.

"Они убедили жертву инвестировать средства на платформе, обещая высокие доходы. Мошенники убедили потерпевшего перевести крупную сумму денег - это более 3 млн тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

После перевода денег связь с ними прекратилась, а обещанный доход мужчине так и не поступил.

"Через несколько дней с ним связался неизвестный, преставился юристом и под предлогом помощи в возврате денег от мошенничества завладел денежными средствами в сумме более 5 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В итоге общий ущерб составил более 9 млн тенге. Проводятся следственные действия.

Департамент полиции проводит расследование по данному делу, а также предупреждает граждан о необходимости быть осторожными при взаимодействии с подозрительными онлайн-платформами и непроверенными брокерами.

Ранее полицейские Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными. Стражи порядка рассказали, что пожилым людям, как правило, звонят лжесотрудники банков и правоохранительных органов и сообщают о важной спецоперации.

Также в социальных сетях стали чаще появляться объявления о якобы гарантированном вложении денег в прибыльное дело. Авторы таких объявлений обещают высокие ежемесячные дивиденды и бонусы, а после накопления большой суммы мошенник прекращает выплаты.