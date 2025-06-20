Около 18 млн тенге потеряла акмолинка за три месяца

Почти 18 млн тенге потеряла жительница Акмолинской области, решив заработать на криптовалюте. Она совершила 60 банковских операций за три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обманули мошенники акмолинку еще в прошлом году, но с заявлением в полицию 55-летняя жительница Степногорска обратилась только 19 июня этого года.

По словам женщины, неизвестные лица предложили ей заработать на криптовалюте путем вложения своих личных денег.

"Заработок на инвестициях настолько привлек женщину, что всего за три месяца, а именно столько мошенники вводили ее в заблуждение, она произвела 60 банковских операций: пополняла счета третьих лиц, осуществляла денежные переводы на карточные счета", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате своей деятельности потерпевшая лишилась 17,9 млн тенге. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан быть бдительными, ни в коем случае не доверять предложениям об обогащении и не вкладывать свои деньги в сомнительные инвестиционные платформы.

Ранее стало известно, что жительница Акмолинской области потеряла 16 млн тенге, желая заработать вдвое больше на инвестициях, но вложила деньги в фальшивый проект. За несколько дней она отдала все сбережения, которые с супругом собирала для закрытия ипотеки. Кроме того, женщина сама оформила несколько кредитов, взяла деньги в долг у знакомых.

Предприниматель из Акмолинской области, надеясь получить прибыль в 140 тыс. долларов от инвестиций, лишился 11 млн тенге, часть из которых взял в долг. Осознав, что стал жертвой аферы, сельчанин обратился в полицию.