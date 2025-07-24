"Оформил участок земли на мать": сельский аким предстал перед судом в Мангистауской области

Аким села Бейнеу в Мангистауской области предстал перед судом и был оштрафован за оформление земли на свою мать, передает региональное издание Lada.kz.

Бейнеуским районным судом рассмотрено административное дело в отношении акима села Бейнеу, сообщает издание.

Из приговора суда следует, что аким села Бейнеу Нуржан Кенбаев принял решение, по которому на имя его матери был оформлен участок земли под строительство дома. Этот участок находится в селе Бейнеу.

Суд установил, что аким села Бейнеу, выполняя свои обязанности, не принял меры для устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Кроме того, при принятии решения в отношении близкого родственника не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов.

"Вина акима села Бейнеу подтверждается его объяснением, протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника отдела профилактики и сведениями, имеющимися в материалах дела", - говорится в сообщении суда.

На судебном заседании Н. Кенбаев признал факт административного правонарушения, и, ссылаясь на материальное положение семьи, попросил снизить размер штрафа.

Судом отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда аким признан виновным по статье 680 КоАП РК и привлечен к наказанию в виде административного штрафа в размере 393 200 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Издание сообщает, что аким не был освобожден от должности и продолжает исполнять свои обязанности.

Недавно в ЗКО сельский аким перечислил подрядчику более 6,5 млн тенге за незавершенные работы на футбольном поле. Ему объявлено о неполном служебном соответствии.

Также акима из СКО наказали за то, что она позволила многодетной матери подработать.

Ранее в СКО на Совете по этике рассмотрели поведение акима Ломоносовского сельского округа района имени Габита Мусрепова Вячеслава Барсукова. Сообщалось, что он появился на улице в нетрезвом виде.

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