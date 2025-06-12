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Акима из СКО наказали за то, что она позволила многодетной матери подработать

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Аким Кишикаройского сельского округа в СКО
Ботагоз Сабирова. Фото: gov.kz

В СКО действия акима Кишикаройского сельского округа Акжарского района Ботагоз Сабировой рассмотрели на Совете по этике из-за незаконной торговли в здании акимата, передает "Петропавловск.news".

В селе Бостандык в здании аппарата акима Кишикаройского сельского округа, помимо кабинетов госслужащих, расположены библиотека, кабинет участкового, ветеринарного врача и отделение "Казпочты".

Как выяснилось, именно здесь, в помещении акимата, почтальон вела торговлю товарами. К слову, торговля была не в промышленных масштабах. Почтальон - многодетная мать, заработная плата которой составляет порядка 40 тысяч тенге в месяц. Таким образом женщина пыталась хотя бы немного подработать.

Женщина продавала детские вещи, носки, белье и другие мелочи. Саму мать четверых детей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 58 980 тенге.

Во время служебного расследования выяснилось, что о торговле знали сотрудники акимата и сама аким округа Ботагоз Сабирова. Она была назначена на должность в декабре 2024 года и после инвентаризации помещений была в курсе деятельности почтальона. Однако, по ее словам, не стала препятствовать этому, так как сама работала на полставки и решила не мешать женщине подзаработать.

При этом свою вину аким округа признала. Члены Совета по этике напомнили, что речь идет не о человеческих мотивах и не о заработанных суммах, а о нарушении закона. В госучреждении не должно быть торговли, даже если она носит весьма скромный характер.

По итогам обсуждения члены Совета по этике проголосовали единогласно. Они рекомендовали вынести акиму Сабировой предупреждение о неполном служебном соответствии.

Как сообщается на официальном сайте аппарата акима Кишикаройского сельского округа Акжарского района СКО, Ботагоз Cабирова родилась 29 декабря 1988 года в селе Акжаркын на севере Казахстана. 

В 2007 году она окончила Кокшетауский институт экономики и менеджмента по специальности "финансы по отраслям", а в 2021 году - Гуманитарно-техническую академию по специальности "государственное и местное управление".

Ботагоз Cабирова несколько лет работала в КГУ "Аппарат акима Акжаркынского сельского округа Акжарского района". С декабря 2024 года занимает должность акима Кишикаройского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Ранее в СКО на Совете по этике рассмотрели поведение акима Ломоносовского сельского округа района имени Габита Мусрепова Вячеслава Барсукова. Сообщалось, что он появился на улице в нетрезвом виде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2254641-akima-iz-sko-nakazali-za-to-chto-ona-pozvolila-mnogodetnoy-materi-podrabotat/