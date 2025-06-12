"Шатался по дороге": акима наказали в СКО

В СКО поведение акима Ломоносовского сельского округа района имени Габита Мусрепова Вячеслава Барсукова рассмотрели на Совете по этике. Это произошло не в первый раз, передает 7152.kz.

"31 мая 2025 года около 12 ночи по адресу Конституции Казахстана Барсуков находился в алкогольном опьянении. Шел, шатался по дороге", - рассказал главный специалист департамента АДГС по СКО Дархан Ермеков.

Вячеславу Барсукову назначили строгий выговор.

Как сообщается на официальном сайте акимата района имени Габита Мусрепова, Вячеслав Барсуков родился 12 марта 1991 года. Он окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности "бакалавр права" в 2019 году. В 2010-2011 годах служил в рядах ВС РК, имеет воинское звание "младший сержант".

Женат. Воспитывает четырех детей. Акимом Ломоносовского сельского округа района имени Габита Мусрепова был назначен 24 декабря 2019 года. До этого два месяца занимал эту должность как временно исполняющий обязанности до получения результатов специальной проверки.