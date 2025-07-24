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      Акмолинец продал квартиру почти за 30 млн тенге, но денег так и не дождался

      Опубликовано:

      Женщина берет ключи от квартиры
      Женщина получает ключи. Иллюстративное фото: Kentaroo Tryman / Getty Images

      Жители Акмолинской области пострадали от мошенничества, когда хотели продать жилье. Деньги за квартиры им обещали в течение 2 месяцев, но не выплатили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление о факте мошенничества. Местный житель сообщил, что двое малознакомых людей, женщина и мужчина, войдя к нему в доверие, незаконно завладели его квартирой. Сумма ущерба составила 29 миллионов 900 тысяч тенге.

      По данному факту началось досудебное расследование. Полицейские установили 30 пострадавших от аналогичных преступных действий, общий ущерб уточняется.

      "Злоумышленники действовали под видом риелторов. Они убеждали владельцев недвижимости оформить жилье на якобы заинтересованного покупателя через банк, уверяя, что расчет будет произведен в течение двух месяцев. Однако после оформления недвижимости в залог аферисты обманным путем получали деньги от покупателя и скрывались", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      Материалы по указанным эпизодам уже направили в суд.

      Полицейские напомнили жителям об осторожности при совершении сделок с недвижимостью.

      "Особенно важно не доверять малознакомым лицам, представляющимся посредниками или помощниками в вопросах купли-продажи. Проверяйте информацию, не подписывайте документы, не посоветовавшись с юристом, и не передавайте имущество без гарантий", - предупредили в ведомстве.

      Ранее стало известно, что в Алматы около 700 человек пострадали от мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК. Многие люди потеряли миллионы, а некоторые даже лишились собственного жилья.

      Также в Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших.

      А в Усть-Каменогорске вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было связано со строительством жилого комплекса.

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