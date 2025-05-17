Казахстанцы забронировали квартиры и потеряли более миллиарда тенге

Судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, которое было связано со строительством жилого комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на суд ВКО.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, застройщик предстал перед судом по п.2 ч.4 ст.190 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Судом установлено, что в марте 2021 года обвиняемый путем предоставления фиктивной справки о доходах ТОО заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса.

Согласно договору подсудимый обязался построить 3 жилых дома, на работы СПК перевела денежные средства на счет ТОО в сумме 206 536 124 тенге, которыми мужчина в последующем завладел.

"В период с августа 2021 года по август 2023 года обвиняемый заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся жилых домах при условии внесения предварительной предоплаты. Потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях, перевели на счет ТОО общую сумму 1 млрд 96 млн тенге. Сумма ущерба по уголовному делу составила 1 млрд 273 млн тенге", - рассказали в суде.

В суде мужчина вину не признал и просил его оправдать.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, признано наличие у виновного малолетних детей. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств прокурором не представлено.

Как отметили в суде, из-за отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств к подсудимому применили правила ст.55 ч.2 п.2 УК, когда размер назначенного наказания не должен превышать двух третей максимального размера наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Суд признал застройщика виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК и назначил наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискации имущества и лишением права заниматься коммерческой деятельностью на 10 лет.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших разрешены.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Актау был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер". От дольщиков было незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге. Руководство компании осудили к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 лет.