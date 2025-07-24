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    Происшествия

      Казахстанец представлялся сотрудником акимата и получил 110 млн тенге

      Опубликовано:

      Мужчина с конвертом
      Мужчина с конвертом. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

      Житель Алматинской области представлялся сотрудником акимата и обещал содействие в получении жилья, за что получил 110 млн тенге. Ему вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Алматинской области вынесли приговор в отношении 47-летнего жителя Каскелена, обвиненного в совершении мошенничества в крупном размере.

      "Установлено, что злоумышленник, представившись сотрудником акимата, пообещал гражданам содействие в оформлении жилья по государственной ипотечной программе для малообеспеченных семей. Он уверял, что может помочь получить квартиру под низкий процент в короткие сроки - от двух до трех месяцев", - рассказали в МВД.

      Таким образом деньги потеряли 47 казахстанцев. Общий ущерб составил 110 млн тенге. На самом деле мужчина имел высшее образование, но официально нигде не работал.

      Спустя несколько месяцев, когда обещанное жилье так и не было предоставлено, потерпевшие обратились в полицию.

      В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов собрали достаточную доказательную базу. Вину подозреваемого удалось полностью доказать.

      Суд приговорил мужчину к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. По решению суда он обязан возместить потерпевшим 75 млн тенге, которые не были возвращены до начала судебного разбирательства, а также покрыть судебные издержки.

      Ранее стало известно, что жители Восточного Казахстана передали 6 млн тенге за продвижение в очереди на получение льготного жилья человеку, представившемуся сотрудником акимата. В итоге они стали жертвами мошенничества.

      А жителю Акмолинской области работодатель предложил помочь с продвижением в очереди на жилье в Степногорске за миллион тенге. Однако после передачи денег обещание не было выполнено.

      В Алматы около 700 человек пострадали от мошенников, желая оформить очередь на жилье по жилищной программе и купить квартиры в элитном ЖК. Многие люди потеряли миллионы, а некоторые даже лишились собственного жилья.

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