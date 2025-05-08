Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Миллион тенге за "ускорение" очереди на жилье: мужчину с ДЦП обманули в Акмолинской области

Опубликовано:

Деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Жителю Акмолинской области работодатель предложил помочь с продвижением в очереди на жилье в Степногорске за миллион тенге. Однако после передачи денег обещание не было выполнено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, мужчина с диагнозом ДЦП с 2021 по 2024 год вместе с супругой работал в частной бане в Астане. Летом 2024 года его работодатель пообещал «помочь с продвижением» в очереди на жилье в Степногорске и попросил за это один миллион тенге. Мать мужчины взяла кредит и деньги передали работодателю.

Однако, спустя несколько месяцев, а также после увольнения обещание так и не было выполнено. В марте 2025 года мужчина обратился в полицию.

"Благодаря вмешательству сотрудников криминальной полиции УП города Степногорска под руководством подполковника полиции Думана Увайдельдинова, а также при непосредственном участии майора Оксаны Дробот и капитана Максата Курмангожина 6 мая 2025 года бывший работодатель вернул сумму в полном объеме", - сообщили в полиции.

Житель Акмолинской области выразил благодарность сотрудникам полиции за помощь в возврате средств, переданных им бывшему работодателю.

Ранее мы сообщали, что жителю Акмолинской области вернули деньги за несуществующую путевку, за которую он заплатил 1,4 млн тенге. Билетов мужчина ждал несколько месяцев.

А жительница Астаны перевела около 1 млн тенге мужчине, который обещал ей помочь в оформлении выплат для лиц с ограниченными возможностями.

Также житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, которой не существовало. Расследуется дело о мошенничестве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243145-million-tenge-za-uskorenie-ocheredi-na-zhile-muzhchinu-s-dcp-obmanuli-v-akmolinskoy-oblasti/