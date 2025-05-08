Миллион тенге за "ускорение" очереди на жилье: мужчину с ДЦП обманули в Акмолинской области

Жителю Акмолинской области работодатель предложил помочь с продвижением в очереди на жилье в Степногорске за миллион тенге. Однако после передачи денег обещание не было выполнено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, мужчина с диагнозом ДЦП с 2021 по 2024 год вместе с супругой работал в частной бане в Астане. Летом 2024 года его работодатель пообещал «помочь с продвижением» в очереди на жилье в Степногорске и попросил за это один миллион тенге. Мать мужчины взяла кредит и деньги передали работодателю.

Однако, спустя несколько месяцев, а также после увольнения обещание так и не было выполнено. В марте 2025 года мужчина обратился в полицию.

"Благодаря вмешательству сотрудников криминальной полиции УП города Степногорска под руководством подполковника полиции Думана Увайдельдинова, а также при непосредственном участии майора Оксаны Дробот и капитана Максата Курмангожина 6 мая 2025 года бывший работодатель вернул сумму в полном объеме", - сообщили в полиции.

Житель Акмолинской области выразил благодарность сотрудникам полиции за помощь в возврате средств, переданных им бывшему работодателю.

Ранее мы сообщали, что жителю Акмолинской области вернули деньги за несуществующую путевку, за которую он заплатил 1,4 млн тенге. Билетов мужчина ждал несколько месяцев.

А жительница Астаны перевела около 1 млн тенге мужчине, который обещал ей помочь в оформлении выплат для лиц с ограниченными возможностями.

Также житель Акмолинской области взял крупный кредит и отдал 1,4 млн тенге за мобильную баню, которой не существовало. Расследуется дело о мошенничестве.